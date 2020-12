Die meisten Geschäfte in Deutschland müssen wegen der Corona-Pandemie vom 16. Dezember bis zum 10. Jänner schließen. Das haben Bund und Länder am Sonntag laut Angaben aus Verhandlungskreisen beschlossen. Ausgenommen sind etwa Lebensmittelgeschäfte, Drogerien sowie Banken und Sparkassen. Der Bund bietet Finanzhilfen für die Betroffenen an.