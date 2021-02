Deutscher Energiekonzern RWE schnitt 2020 besser als erwartet ab

RWE stellt sich auf magere Jahre nach 2013 ein Der zweitgrößte deutsche Energiekonzern RWE - mit 38 Prozent an der Kärntner Kelag beteiligt - hat seine Aktionäre auf schwere Zeiten eingestimmt. In diesem Jahr rechnet das Unternehmen zwar noch mit annähernd stabilen Ergebnissen. "Aber nach 2013 wird es kaum möglich sein, das Ergebnisniveau zu halten", sagte Vorstandschef Peter Terium in der Hauptversammlung in Essen. Das liege vor allem am Verfall der Preise an den Strombörsen.