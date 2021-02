Deutscher Fernsehpreis wird wegen Corona erst im September verliehen

Krise habe "beeindruckende kreative Potenziale freigesetzt"

Der Deutsche Fernsehpreis 2021 wird wegen der Coronakrise später im Jahr verliehen. "Angesichts der anhaltenden Pandemie haben wir den Termin (...) in den Spätsommer gelegt", sagte der diesjährige Vorsitzender des Stifterkreises, Stephan Schäfer, laut Mitteilung vom Dienstag. Die Federführung für die Veranstaltung am 16. September in Köln liegt weiterhin bei RTL, der Sender überträgt ab 20.15 Uhr.

Im vorigen Jahr war der Deutsche Fernsehpreis im Juni vergeben worden. Wegen der Pandemie war jedoch auf eine Gala verzichtet worden. Vorsitzender der Jury aus 15 Experten bleibt der Produzent Wolf Bauer. "Das zurückliegende Fernsehjahr hat uns gezeigt, dass das Medium Fernsehen, linear wie non-linear, weiterhin über eine enorme Relevanz und eine bemerkenswerte integrative Kraft verfügt", wurde der Juryvorsitzende zitiert. "Gleichzeitig hat die Coronakrise beeindruckende kreative Potenziale freigesetzt, so dass wir schon jetzt in allen Programmbereichen herausragende Leistungen sehen."

Der Deutsche Fernsehpreis wird seit dem Jahr 1999 zur Würdigung hervorragender Leistungen für das Fernsehen verliehen. Gestiftet wird die Auszeichnung von RTL, ZDF, Sat.1, ARD und der Deutschen Telekom.