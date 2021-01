Deutscher Finanzminister: Firmenhilfen so lange, "wie es nötig ist"

Es werde alles Nötige getan werden, was zur Stabilisierung der Wirtschaft beitrage - Mehr Nachdruck bei Ausweitung von Homeoffice signalisiert

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz stellt weitere Staatshilfen für Unternehmen in der Coronakrise in Aussicht. Es werde alles Nötige getan werden, was zur Stabilisierung der Wirtschaft beitrage, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im ZDF. "Und wir werden das so lange machen, wie es nötig ist."

Er zog eine positive Bilanz der bisherigen Hilfen: "Die starke fiskalische Antwort, die Bazooka, hat tatsächlich ihre Wirkung entfaltet." Das werde auch international so bewertet. Vergangenen März hatte Scholz unbegrenzte Hilfen angekündigt und dafür die Bezeichnung für eine US-Panzerfaust, die Bazooka, verwendet.

Gegenwärtig gebe es keine Pläne der Bundesregierung, die Wirtschaft stärker herunterzufahren, sagte der Finanzminister. Es werde aber überlegt, der Forderung nach einer Ausweitung von Homeoffice mehr Nachdruck zu verleihen. "Es kann ja nicht sein, dass es technisch möglich ist und dass dann diese Möglichkeit nicht genutzt wird."