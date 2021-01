Deutscher Kanzleramtschef bekennt sich nun zur Schuldenbremse

Braun rudert nach Kritik von vielen Seiten zurück

Nach heftiger Kritik u.a. aus den eigenen CDU/CSU-Reihen an seinem Vorstoß für eine Reform der Schuldenbremse hat der deutsche Kanzleramtschef Helge Braun betont, er stelle die Regelung nicht infrage. "Es war sicher nicht meine Absicht, eine allgemeine Debatte zur Schuldenbremse auszulösen", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Ihm sei es darum gegangen, wie man nach Corona die Rückkehr zu einem ausgeglichenen Budget verbindlicher per Notfallklausel sichern könne.

Es wolle gerade nicht die Schuldenregel an sich infrage stellen. Wichtig sei in der Nach-Corona-Zeit auch, die Steuern nicht zu erhöhen, die Sozialabgaben stabil zu halten und stark auf Innovationen und Digitalisierung zu setzen. Die Rating-Agentur Scope betonte, dass ein vorübergehendes Aussetzen der Schuldenbremse nichts an der Bonität Deutschlands ändern würde.

Braun hatte am Dienstag vorgeschlagen, die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse für einen begrenzten Zeitraum von mehreren Jahren auszusetzen. "Die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten", schrieb er in einem Gastbeitrag im "Handelsblatt". Während Braun Zustimmung von Grünen und aus der SPD bekam, lehnten die Spitzen von CDU und CSU eine Debatte über Veränderungen an der Schuldenbremse ab, mit der die jährliche Neuverschuldung des Bundes auf 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts begrenzt wird. Der Deutsche Bundestag hatte die Regelung für die Haushalte 2020 und 2021 wegen der hohen Sonderausgaben in der Corona-Pandemie ausgesetzt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte am Dienstag, dass dies wohl auch für den Haushalt 2022 nötig sein werde.