Deutscher Klimaexperte Edenhofer als Berater in Vatikan berufen

Direktor des PIK Potsdam wirkte bereits an Papst-Enzyklika "Laudato si" mit und war im Balkankrieg für die Jesuiten-Flüchtlingshilfe zuständig - "Klimafrage auch eine Gerechtigkeitsfrage"

Der deutsche Klima-Ökonom Ottmar Edenhofer ist von Papst Franziskus als Berater der vatikanischen Behörde für Entwicklungsfragen berufen worden. Das teilte das von Edenhofer geleitete Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) am Dienstag laut Kathpress mit. Der 59-jährige Edenhofer, der auch Direktor des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) ist, gilt als einer der weltweit führenden Experten für wirtschaftliche Aspekte des Klimawandels.

Die Kurienbehörde für die "ganzheitliche Entwicklung des Menschen" befasst sich unter anderem mit Umweltproblemen und ihren sozialen Folgen. Edenhofer erklärte zu seiner Berufung, es sei zu befürchten, dass bei einer weiteren fortschreitenden Erwärmung des Planeten Migration und Konflikte weiter zunähmen. Schon jetzt trieben die Destabilisierung des Klimas und die dadurch ausgelösten Wetterextreme weltweit Migrationsbewegungen an. "Dürren können schwelende Konflikte gewaltsam aufflammen lassen und Ernteausfälle die Nahrungsmittelpreise in die Höhe treiben", sagte Edenhofer. Die Klimafrage sei "ganz fundamental auch eine Gerechtigkeitsfrage".

Edenhofer wirkte bereits an der Enzyklika "Laudato si" (2015) mit, in der Papst Franziskus zu gerechter Ressourcenverteilung und Nachhaltigkeit mahnt. Mit diesem päpstlichen Lehrschreiben sei Klima- und Umweltschutz "ein Kernanliegen des Vatikan geworden", hieß es in der Pressemitteilung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.

Unter Edenhofer, der auf dem Höhepunkt des Jugoslawien-Konflikts Anfang der 1990er Jahre die Flüchtlingshilfe der Jesuiten in Kroatien und Bosnien leitete, wurde die Erforschung und Entschärfung von klimabedingten Migrations- und Konfliktfaktoren zu einem der wichtigsten Forschungsthemen des Instituts.

Sobald ein Abklingen der Corona-Pandemie es zulasse, solle das Plenum des Entwicklungs-Dikasteriums wieder in regelmäßigen Abständen in Rom zusammenkommen, um über Lösungen für aktuelle Krisenherde zu diskutieren, so die Pressemitteilung. Geleitet wird die rund 50 Mitarbeiter umfassende Kurienbehörde von Kardinal Peter Turkson.