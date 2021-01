Deutscher Minister fordert jahrelange Aussetzung der Schuldenbremse

CDU-Braun: Wegen Krise "nicht einzuhalten" - Verfassungsänderung wäre nötig

Der deutsche Kanzleramtschef Helge Braun will wegen der Coronakrise die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse für die kommenden Jahre aussetzen und rüttelt damit an einem Tabu der CDU/CSU. Dafür sei auch eine entsprechende Grundgesetzänderung nötig, schreibt der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag im "Handelsblatt". "Die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten", heißt es in dem Gastbeitrag.

"Deshalb ist es sinnvoll, eine Erholungsstrategie für die Wirtschaft in Deutschland mit einer Grundgesetzänderung zu verbinden, die begrenzt für die kommenden Jahre einen verlässlichen degressiven Korridor für die Neuverschuldung vorsieht und ein klares Datum für die Rückkehr zur Einhaltung der Schuldenregel vorschreibt."

Bisher hat die Union Forderungen etwa von SPD und Grünen stets zurückgewiesen, an der Schuldenbremse zu rütteln. So hatte Grünen-Chef Robert Habeck eine Verfassungsänderung und eine Ergänzung der Schuldenbremse um eine Investitionsklausel gefordert. SPD-Politiker wie der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hatten eine Reform oder sogar Abkehr von der Schuldenbremse gefordert, die in Krisenzeiten zu starr sei. CDU- und CSU-Politiker hatten dagegen eine Rückkehr zur Schuldenbremse oder sogar einem ausgeglichenen Haushalt schon 2022 gefordert. Der Bundestag hat wegen der massiv gestiegenen Neuverschuldung in der Corona-Krise die Schuldenbremse für 2021 erneut ausgesetzt.

Braun argumentiert, dass genau diese jährliche Entscheidung für die Budgetdisziplin gefährlich sei: "Diese Abweichung von der Schuldenregel sollte auf keinen Fall in den kommenden Jahren durch jährliche Einzelfallentscheidungen nach Artikel 115 des Grundgesetzes legitimiert werden. Das öffnet das Tor zur dauerhaften Aufweichung der Schuldenregel." Es bleibe völlig unklar, wie lange die Pandemie "ein begründender Umstand" für die Aussetzung sein könne. Damit fehle ein Mechanismus, "der verlässlich die Rückkehr zur Schuldenregel und mittelfristig auch zur 'Schwarzen Null'-Neuverschuldung des Bundes ebnet".

Braun betonte, dass er die Schuldenbremse an sich als sehr wichtig ansehe. "Gerade in dieser Krise hat sie sich bewährt, weil sie die Grundlage dafür gelegt hat, dass Deutschland in der Pandemie finanziell handlungsfähig war." Sie sei auch wichtig "wegen unserer Vorbildfunktion in Europa, damit unsere gemeinsame Währung ihre Stabilität durch Rückkehr zu den Maastricht-Kriterien bewahrt". Hintergrund ist die Sorge, dass sich andere Euro-Staaten zu stark verschulden und damit die Stabilität der gemeinsamen Währung aufs Spiel setzen könnten.

Der Kanzleramtschef schlägt zudem vor, "die Sozialabgaben bis 2023 zu stabilisieren und auch auf Steuererhöhungen" zu verzichten. Das müsse das klare Signal an Wirtschaft und Verbraucher sein. Viele Menschen seien auch bei der Bewältigung der längerfristigen Folgen der Pandemie auf die Hilfe der sozialen Sicherungssysteme angewiesen. Die "Sozialgarantie" 2021" der deutschen Regierung, mit der die Sozialbeiträge bis Ende des Jahre stabil gehalten werden sollen, reiche deshalb nicht aus. "Dieser Zeithorizont ist für eine nachhaltige Erholung der deutschen Wirtschaft zu kurz." Hintergrund ist auch, dass sich die Hoffnungen auf eine schnelle Erholung der deutschen Wirtschaft durch die anhaltende zweite Welle der Corona-Pandemie nicht erfüllt haben.