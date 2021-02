Deutscher Ökonom fordert 50-Euro-Einkaufsgutschein für jeden

Bofinger: "Lockup-Voucher" für besonders hart getroffene Betriebe

Der Wirtschaftswissenschafter Peter Bofinger fordert in Deutschland zur Überwindung der Coronakrise steuerfinanzierte Einkaufsgutscheine für jeden Bürger im Wert von je 50 Euro. Er schlug in der neuesten Ausgabe des "Spiegel" vor, solche "Lockup-Voucher" sollten nur in Betrieben einsetzbar sein, die durch den Corona-Shutdown hart getroffen wurden und schließen mussten. Profitieren könnten neben Geschäften auch Restaurants, Fitnessstudios oder Kultureinrichtungen.

Um einen zu großen Andrang zu vermeiden, schlug Bofinger vor, die Gutscheine nach einem Zufallsverfahren zuzuteilen und die Gültigkeit jeweils auf einen bestimmten Monat zu begrenzen. "Konzipiert man das Programm für die Monate April bis Dezember 2021, würde die zusätzliche Nachfrage gleichmäßig über die verbleibenden Monate des Jahres verteilt", zitierte der "Spiegel" den Volkswirt. Bei 83 Millionen Berechtigten beliefen sich die Kosten für den Fiskus auf 4,15 Milliarden Euro.

Die Betriebe könnten die Gutscheine bei ihrer Bank wie Bargeld einzahlen. Die Banken würden die Wertgutschriften an die Bundesbank weiterreichen, die mit dem Finanzministerium abrechnen würde. Das sei "administrativ einfach zu gestalten", warb Bofinger laut "Spiegel". Nach dem Shutdown müssten "gezielt die Unternehmen und Selbstständigen unterstützt" werden, "die durch die Schließung ihres Betriebs massive Einkommensverluste hinnehmen mussten".