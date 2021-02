Deutscher Ökonom - Lockdown bis Ostern wäre Wachstumskiller für 2021

Deutsche Unterhaltungselektronik: Umsatzrückgang Die Branche der Unterhaltungselektronik in Deutschland hat in diesem Jahr bis September einen Umsatzrückgang von 3,1 Prozent verzeichnet. Der Absatz von TV-Geräten bleibt weiter schwach, allein Smartphones und Tablets beleben das Geschäft. Der Umsatz in den ersten drei Quartalen belief sich auf 18,6 Mrd. Euro, teilte die Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik gfu mit.