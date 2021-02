Deutscher Sportautobauer Porsche verschärft Sparkurs

Der deutsche Sportautobauer Porsche verschärft Sparprogramm. "In den nächsten fünf Jahren planen wir nun insgesamt rund zehn Milliarden Euro, die das Ergebnis absichern. Ursprünglich waren es sechs Milliarden Euro gewesen", sagte der Vorstandschef der VW-Tochter, Oliver Blume, der "Automobilwoche". "Nach 2025 sollen es drei Milliarden Euro pro Jahr sein."

Zunächst waren für die zweite Hälfte des Jahrzehnts zwei Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr vorgesehen. Zum Renditeziel sagte Blume: "15 Prozent sind in der Transformationsphase so viel wert wie 20 Prozent in früheren Zeiten." Porsche sei gut ins Jahr gestartet.