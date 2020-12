Deutscher Student baute Cannabispflanzen in Wien an

Aus "medizinischen Gründen" - BILD

Eine routinemäßige Fahrzeugkontrolle ist Montagvormittag einem deutschen Studenten in Wien-Margareten zum Verhängnis geworden: Die Polizisten rochen Cannabis im Auto und entdeckten darin eine Kiste mit entsprechenden Produkten, Chemikalien und Laborutensilien, der Lenker selbst war auch beeinträchtigt. Noch mehr fanden die Beamten dann in der Wohnung des 21-Jährigen im selben Bezirk, berichtete die Exekutive am Dienstag.

Dort hatte der Deutsche eine Cannabiszucht mit rund 30 Pflanzen aufgezogen. Der junge Mann verantwortete sich damit, diese aus "medizinischen Gründen" angebaut zu haben. Dennoch wurde er wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels angezeigt.