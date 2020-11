Deutscher stürzte mit Pkw in Plansee in Tirol

Ein 26-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland ist am Samstag in den Tiroler Plansee (Bezirk Reutte) gestürzt. Der Deutsche verlor auf der Planseestraße (L255) kurz nach der Kapelle "Frauenbrünele" in der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto, teilte die Polizei mit. Laut Zeugenaussagen verriss er seinen Wagen zuerst nach rechts, dann nach links und stürzte in der Folge rund acht Meter über die Böschung in den See.

Der 26-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien und zurück zur Straße klettern. Das Auto versank nahezu vollständig im Wasser. Der Deutsche wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.