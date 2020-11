Deutscher Teil-Lockdown drückt Nachfrage nach Arbeitskräften

Rückgang vor allem in Leiharbeit, Handel, Gastgewerbe und Industrie

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat wegen des Teil-Lockdowns wieder etwas nachgelassen. Der Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit stieg im November im Vergleich zum Vormonat zwar noch leicht um 1 auf 99 Punkte. Die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zeigten sich aber in einer Abflachung des Anstiegs, teilte die Bundesagentur am Montag mit. Mit 21 Punkten weniger liegt der BA-X noch immer deutlich unter dem Vorjahreswert.

Demnach sind zurzeit weniger neue Stellen zu besetzen, weil weniger Beschäftigte ihren Arbeitsplatz wechseln und die Unternehmen weniger Personalbedarf haben. Außer im öffentlichen Dienst gab es im November nach Angaben der deutschen Bundesagentur in allen Branchen eine geringere Nachfrage nach Arbeitskräften. Vor allem in der Leiharbeit, im Handel, im Gastgewerbe und der Industrie ging die Zahl der gemeldeten Stellen zurück.

Der Stellenindex beruht auf den Stellengesuchen, die bei der Arbeitsagentur gemeldet sind. Als Referenzwert dient der Durchschnitt des Jahres 2015, der mit 100 angegeben wurde. Im April lag der Stellenindex erstmals unter dem Referenzwert.