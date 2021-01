Deutscher U-Ausschuss - Scheuer sieht keinen Rechtsbruch bei Pkw-Maut

Österreichische Mautbetreiber Kapsch und die deutsche Eventim verlangen Schadensersatz von über 560 Mio. Euro

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Teilweise Neufassung inklusive Befragung Scheuer, Opposition ---------------------------------------------------------------------

Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer hat als letzter Zeuge im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut Rechtsverstöße und zu große Risiken für den Steuerzahler bestritten. "Ich verstehe den Unmut auch über dieses Projekt. Fakt ist aber, dass wir rechtmäßig gehandelt haben", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag vor dem Ausschuss.

Der österreichische Mautbetreiber Kapsch und die deutsche Eventim, die die Maut kontrollieren und das Inkasso übernehmen sollten, verlangen Schadensersatz von über 560 Mio. Euro. Die Forderungen sollen in einem Schiedsverfahren geklärt werden.

Scheuer erklärte, er habe Haushalts- und Vergaberecht eingehalten und nur versucht, den Beschluss des Bundestages zur Einführung der Maut in Kraft zu setzen. "Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen in einem breit angelegten Verfahren dieses Gesetz umgesetzt." Auch das Scheitern des Vorhabens im Juni 2019 vorm Europäischen Gerichtshof (EuGH) werde nach seiner Auffassung nicht zu Zahlungen von über einer halben Milliarde Euro Schadenersatz an die vorgesehenen Mautbetreiber führen. "Wir weisen alle diese Forderungen zurück", sagte Scheuer.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, ob die deutsche Bundesregierung beim Maut-Projekt zu große Risiken zulasten des Steuerzahlers eingegangen ist und gegen Haushalts- und Vergaberecht verstoßen hat. Dies hält die Opposition für erwiesen.

SPD-Expertin Kirsten Lühmann hielt Scheuer seine früheren Aussagen vor, dass der ausgehandelte Vertragstext mit den Betreibern doppelt geprüft worden seien. Aus dem Haushaltsreferat des Ministeriums sei aber geklagt worden, man habe für einen 1000-seitigen Text nur 24 Stunden zur Prüfung Zeit gehabt. Das sei unmöglich. Scheuer antwortete ausweichend, hielt aber daran fest, dass nicht gegen Haushaltsrecht des Bundes verstoßen worden sei. Lühmann sprach von organisierter Verantwortungslosigkeit. "Jeder schiebt es auf den anderen und keiner will es gewesen sein."

Grünen-Vize-Fraktionschef Oliver Krischer warf dem Minister Hybris und Wunschbilder vor. "Die Realität ist ein Minister, der mit beinahe krimineller Energie die Maut durchgedrückt hat und am Ende an seinem eigenen Zerrbild und der Wirklichkeit gescheitert ist."

Bereits bei seiner ersten Befragung im Oktober hatte Scheuer die Vorwürfe zurückgewiesen. Damals stand im Mittelpunkt, ob die vorgesehenen Betreiber der Maut eine Vertragsunterzeichnung erst nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gegen die Maut angeboten hatten. Vertreter der Maut-Unternehmen Kapsch und Eventim hatten dies bejaht und erklärt, Scheuer habe dies abgelehnt und wegen Zeitdrucks auf Unterzeichnung noch 2018 bestanden. Scheuer bestreitet dies. Der EuGH hatte das Maut-System im Sommer 2019 als unrechtmäßig beurteilt.

Scheuer ist nach jetzigem Stand der letzte Zeuge im Ausschuss. Im Sommer soll ein Abschlussbericht stehen. Es gilt als sicher, dass die Parteien sich nicht auf eine einheitliche Bewertung des Verhaltens des Minister verständigen werden. Die Opposition verlangt seit längerem den Rücktritt Scheuers. Die SPD macht Fehler aus, erhebt aber keine Rücktrittsforderung.