Deutscher und Franko-Iraner im Iran verhaftet - Blatt

Offenbar als Druckmittel vor dem Urteil gegen iranischen Diplomaten in Belgien

Im Iran sind einem Pressebericht zufolge eine Person mit deutscher Staatsangehörigkeit sowie eine mit französischer und iranischer Doppelstaatsangehörigkeit verhaftet worden. Das berichtete die französische Tageszeitung "Le Figaro" am Freitag ohne Quellenangabe. Demnach erfolgten die beiden Festnahmen bereits vor zwei Wochen als Druckmittel vor dem Urteilsspruch gegen einen iranischen Diplomaten in Belgien.

Ein Gericht verurteilte den Mann dann am 4. Februar zu einer Gefängnisstrafe von 20 Jahren, weil der Diplomat einen Bombenanschlag auf ein Treffen der iranischen Opposition in Frankreich im Jahr 2018 geplant habe. Er war damals an der iranischen Botschaft in Wien im Dienst.

Weder vom französischen Außenministerium noch den deutschen und iranischen Behörden waren zunächst Stellungnahmen zu erhalten. Der Zeitungsbericht kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. Die neue US-Regierung signalisiert eine Rückkehr zum internationalen Atomabkommen mit dem Iran unter bestimmten Bedingungen. Die Außenminister der USA, Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands hatten den Iran jüngst aufgerufen, alle "willkürlich inhaftierten Staatsangehörigen" ihrer Länder freizulassen. Die iranischen Revolutionsgarden haben in den vergangenen Jahren Dutzende Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit festgenommen, meist im Zusammenhang mit Spionagevorwürfen.