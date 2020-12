Deutsches IMK: Keine Rezession durch härtere Coronamaßnahmen

Institut geht für nächstes Jahr von stark anziehendem Konsum und steigenden Löhnen und Gehältern aus

Die jüngst in Deutschland beschlossenen schärferen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie werden nach Einschätzung des Düsseldorfer Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) keine tiefe Rezession in Deutschland auslösen. Das liege vor allem an einer recht stabilen Entwicklung der Industrie, betonten die Konjunkturforscher der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Prognose.

"Die wirtschaftliche Grunddynamik ist stark genug, und die Stützungspolitik von Regierung und Europäischer Zentralbank (EZB) wirkt", sagte IMK-Direktor Sebastian Dullien laut Mitteilung.

Nach einer Stagnation zum Jahresende und im ersten Quartal 2021 werde die deutsche Wirtschaft ab dem Frühjahr 2021 wieder auf Wachstumskurs gehen, heißt es in der Konjunkturprognose. Voraussetzung sei aber, dass die Impfstoffe gegen Covid-19 tatsächlich so wirksam und so schnell verfügbar sind wie derzeit erwartet. Im Jahresdurchschnitt 2021 werde das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 4,9 Prozent zulegen, nach einem Rückgang um 5,0 Prozent in diesem Jahr. Diese Prognose setze zudem voraus, dass bei den Brexit-Verhandlungen eine Einigung gefunden werde, die allzu drastische Auswirkungen verhindere.

Da der seit diesem Mittwoch in Deutschland geltende harte Lockdown Gastronomie, Freizeiteinrichtungen, Reisen und Teile des Handels erneut lahmlegt, sieht das Institut das Risiko einer "Mini-Rezession" über den Jahreswechsel - also zweier aufeinanderfolgender Quartale mit leicht schrumpfender Wirtschaftsleistung. Dass aus diesem Dämpfer keine erneute tiefe Rezession werde, liege vor allem an der recht stabilen Entwicklung der Industrie. Dort sei mit einem erneuten Zusammenbruch von Lieferketten wie bei dem Lockdown im Frühjahr nicht zu rechnen.

Für 2021 rechnet das IMK mit einer um 5,0 Prozent sehr kräftig zunehmenden privaten Konsumnachfrage bei steigenden Löhnen und Gehältern: Die Tariflöhne (KV-Löhne) dürften mit 1,9 Prozent nur geringfügig weniger zunehmen als in diesem Jahr. Vom Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung Ende diesen Jahres erwarten die Forscher nur begrenzte Bremseffekte. Als weitere Triebfeder wird der Welthandel gesehen, der um gut neun Prozent wachsen dürfte. Die europäischen Volkswirtschaften dürften, nicht zuletzt infolge des 750 Mrd. Euro schweren Corona-Hilfsprogramms der EU, ebenfalls zulegen.