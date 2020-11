Deutsches Kartellamt genehmigte Verkauf von Ebay Kleinanzeigen

Norwegische Adevinta erhielt grünes Licht für milliardenschwere Übernahme des Online-Kleinanzeigenportals

Das deutsche Bundeskartellamt gibt grünes Licht für den milliardenschweren Verkauf der Online-Anzeigenportalen Ebay Kleinanzeigen und Mobile.de des US-Konzerns Ebay an den norwegischen Konkurrenten Adevinta. Das Vorhaben führe "nicht zu einer erheblichen Behinderung des Wettbewerbs", begründete der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, am Dienstag die Genehmigung in der ersten Prüfungsphase.

Zwar betreibe Adevinta, das 2019 vom norwegischen Medienkonzern Schibsted ("Aftenposten", "VG") abgespalten wurde, in Deutschland das Online-Kleinanzeigenportal shpock.de, aber dieses erziele "nur geringe Umsätze" und verfüge über "sehr geringe Marktanteile". Zudem hätten Verbraucher weiterhin die Auswahl - durch etablierte Anbieter als auch durch neu eingetretene Wettbewerber wie beispielsweise Facebook.

Im Juli war bekanntgeworden, dass Ebay das Kleinanzeigen-Geschäft für 9,2 Mrd. Dollar an Adevinta veräußern will.