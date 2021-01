Deutsches Kraftfahrt-Bundesamt hakt wegen Touchscreen bei Tesla nach

"Bild am Sonntag": Behörde will Informationen über mögliche Sicherheitsrisiken des Touchscreen-Bildschirms in der Mittelkonsole

Das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat laut "Bild am Sonntag" den Elektroauto-Hersteller aufgefordert, der Behörde Informationen über mögliche Sicherheitsrisiken des Touchscreen-Bildschirms in der Mittelkonsole von verschiedenen Modellreihen mitzuteilen. Die Zeitung zitiert in einem Vorabbericht einen KBA-Sprecher, demzufolge das Bundesamt über den Sachverhalt informiert sei. Es stehe mit der US-Verkehrsbehörde NHTSA im Kontakt und habe seinerseits die Prüfung eingeleitet, so der Sprecher. "Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus." Eine Tesla-Sprecherin war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Die NHTSA hatte Tesla vor einigen Tagen zum Rückruf Zehntausender Fahrzeuge aufgefordert. Als Grund nannte sie einen Fehler in der Infotainment-Einheit (Media Control Unit), der ein Sicherheitsrisiko darstelle. Betroffen seien 158.000 Autos der Reihen Model S und Model X.