Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste kann heuer 1,5 Mio. Euro zusätzlich in die Forschung nach unrechtmäßig entzogenem Kulturgut investieren. Die Förderung der Suche nach NS-Raubgut werde ungeachtet der Anpassung der Statuten an die koloniale Epoche auch künftig den weitaus größten Anteil ausmachen, teilte das Zentrum am Donnerstag in Magdeburg mit. Für diesen Bereich stehen demnach nun gut fünf Millionen Euro zur Verfügung.