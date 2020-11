Für die Nachforschung zum Verbleib von in der NS-Zeit geraubten Kulturgütern hat das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste Förderungen für 25 weitere Projekte genehmigt. Rund 1,97 Mio. Euro sind dafür bewilligt worden, wie das Zentrum am Donnerstag mitteilte. Das von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden gegründete Zentrum ist seit 2015 zentraler Ansprechpartner in diesen Fällen. Bund und Länder haben seit 2008 372 Projekte mit 36,8 Mio. Euro gefördert.