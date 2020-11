Deutschland: Aufschwung nach Viruskrise: Starke Erholung im Frühjahr

Volkswirte setzten auf Kaufkraft der Verbraucher - Erspartes könnte Konsumschub auslösen - Impfungen und mildes Wetter lassen Pandemie abklingen - Ökonom: Ende 2021 wieder Vorkrisen-Niveau

Nach einem Kaltstart in der Coronakrise kommt Deutschlands Konjunkturmotor nächstes Jahr voraussichtlich wieder kräftig auf Touren. Ökonomen sind sich weitgehend einig, dass nach einer drohenden Rezession in Zeiten des Teil-Lockdowns ab dem Frühjahr Besserung naht. Mit der wärmeren Witterung dürfte auch das Infektionsgeschehen zurückgehen und zudem eine Impfkampagne in Gang kommen.

Potenzial für einen kräftigen Aufschwung bieten die Spareinlagen der Bürger, die in der Krise angesichts von geschlossenen Restaurants, Theatern und Stadien notgedrungen mehr Geld zur Seite gelegt haben. "Spätestens Ende des kommenden Jahres" wird die deutsche Wirtschaft wieder Vorkrisen-Niveau erreichen, prophezeit Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer.

Er rechnet vor, dass sich die Ersparnisse der Bürger in der Coronakrise auf "beträchtliche vier Prozent der verfügbaren Einkommen" summieren. Zumindest ein Teil dieses Geldes werde nach Abklingen der Pandemie in den Konsum fließen "in einem Klima, in dem sich die Lebenslust wieder Bahn bricht". Auch der Wissenschaftliche Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts IMK, Sebastian Dullien, ist optimistisch, dass der Konsum einen Schub erhalten wird. Die deutschen Privathaushalte hätten im Frühjahr und Sommer rund 70 Milliarden Euro mehr zurückgelegt als im Vorjahr. "Dieses Geld könnte nach einem Ende der akuten Coronakrise ebenfalls in den Konsum fließen und die Erholung 2021 stützen."

Wie eine Umfrage zeigt, weckt die Aussicht auf einen Impfstoff auch die Reiselust in den Deutschen. 46 Prozent der Bürger freuen sich demnach darauf, endlich wieder im Ausland Urlaub machen zu können. Dies dürfte der arg gebeutelten Reisebranche und auch der Gesamtwirtschaft Auftrieb verleihen.

Auch Union-Investment-Chefvolkswirt Jörg Zeuner erwartet erste spürbare konjunkturelle Verbesserungen im Frühjahr, wenn die wärmere Witterung das Leben mit dem Virus erleichtert. "Entscheidend für den Konjunkturverlauf wird aber die breite Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffs sein, sowie die allgemeine Bereitschaft zur Impfung." Noch vor Weihnachten könnten die ersten Corona-Impfstoffe in den USA und Europa auf den Markt kommen. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich Deutschland inzwischen 300 Millionen Impfdosen über Verträge der EU-Kommission mit verschiedenen Herstellern gesichert. Risikogruppen und medizinisches Personal dürften demnach zuerst geimpft werden.

Mit der einsetzenden Impfkampagne könnte somit auch die Wirtschaft nach einiger Zeit die Krankenstation verlassen - zumal der derzeitige Teil-Lockdown ihr laut Chefökonom Alexander Krüger vom Bankhaus Lampe längst nicht so sehr zusetzen wird wie die härteren Eindämmungsmaßnahmen vom vergangenen Frühjahr. "Wirtschaftliches Leben ist möglich. Wovon vor allem die Industrie profitieren dürfte." So hielten sich Lockdown-Maßnahmen weltweit in Grenzen, die Wirtschaft Chinas erhole sich kräftig, die Auftragsbücher in der Industrie seien gut gefüllt und das Nachholpotenzial sei groß.

Der Bankenökonom rechnet vor diesem Hintergrund mit einer sich 2021 erholenden Konjunktur - angetrieben auch vom Exportmotor. Laut dem Ifo-Institut geht der Maschinenbau von einer konstanten Entwicklung bei den Exportumsätzen aus. Gleiches gilt für die Metallbranche. Zuwächse erwarten die Chemische Industrie und die Elektrobranche. Krüger rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft 2021 ein Plus beim BIP von 4,4 Prozent hinlegen wird - nach einem Minus von 5,1 Prozent im laufenden Jahr.

Er liegt damit dicht bei seinem Commerzbank-Kollegen Krämer, der Deutschland im nächsten Jahr sogar ein Plus von 4,5 Prozent zutraut: "Im Frühjahr dürfte eine kräftige Erholung einsetzen." Auch wenn die Konjunktur zu Jahresbeginn noch leicht schrumpfen könnte, sei bereits im zweiten Quartal mit plus 2,5 Prozent beim BIP zu rechnen. Im Sommer 2021 werde es wohl noch höher ausfallen. Zunächst müsse die Wirtschaft aber noch eine Durststrecke durchstehen, meint VP Bank-Ökonom Thomas Gitzel. "Solange kein Infektionsschutz breiter Bevölkerungsgruppen besteht, schwingt das Virus den wirtschaftlichen Taktstock."