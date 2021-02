Deutschland fördert Gleis-Anschlüsse für Industrie stärker

Deutschlands Logistiker: Optimistisch für 2014 Deutschlands Logistiker profitieren zunehmend vom Anziehen der Konjunktur und wollen ihr Personal kräftig aufstocken. "Wir sehen einen deutlichen Wendepunkt und gehen sehr positiv ins Jahr 2014", sagte der Chef der Bundesvereinigung Logistik (BVL), Raimund Klinkner, am Freitag im Reuters-Interview. Das Stimmungsbarometer für das dritte Quartal legte um 7,6 auf 122,2 Punkte zu und signalisiert Wachstum. Grund für den steigenden Optimismus ist, dass sich nicht nur die Geschäfte der Dienstleister - also der klassischen Spediteure - beleben. Auch Experten in Logistikabteilungen in Industrie und Handel blicken nun wieder zuversichtlicher nach vorne. Für das laufende Jahr peilt Klinkner ein Umsatzplus von einem Prozent auf 230 Mrd. Euro an. Auch 2014 dürfte es einen Anstieg geben.