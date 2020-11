Deutschland: Frauenquote in Firmenvorständen auf dem Weg

Die deutsche Koalition (Union/SPD) hat sich grundsätzlich auf eine verbindliche Frauenquote in Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Firmen geeinigt. Hat das Gremium mehr als drei Mitglieder, muss künftig ein Mitglied eine Frau sein, teilte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) am Freitag nach der Einigung in der zuständigen Arbeitsgruppe mit. Der Kompromiss soll i den Koalitionsspitzen demnächst zur abschließenden Entscheidung vorgelegt werden.

Die Arbeitsgruppe hat sich auch darauf geeinigt, künftig für Unternehmen mit einer Mehrheitsbeteiligung des Bundes eine Aufsichtsratsquote von mindestens 30 Prozent und eine Mindestbeteiligung in Vorständen geben soll. Bei den Körperschaften des öffentlichen Rechts wie den Krankenkassen und bei den Renten-und Unfallversicherungsträgern sowie bei der Bundesagentur für Arbeit solle ebenfalls eine Mindestbeteiligung von Frauen eingeführt werden