Deutschland: Im Jänner fast ein Drittel weniger Auto-Neuzulassungen

Trend zum E-Auto hielt an: Fast jeder zehnte Neuwagen elektrisch

In Deutschland sind im ersten Monat des neuen Jahres 169.754 Autos neu zugelassen worden. Das waren rund 31 Prozent weniger als im Jänner des Vorjahres, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Mittwoch mitteilte. Zum einen seien die Autohäuser in der Coronakrise weiterhin geschlossen, hieß es vom Verband der Automobilindustrie (VDA) zur Begründung.

Darüber hinaus sei zum Jahreswechsel die für ein halbes Jahr geltende Mehrwertsteuersenkung ausgelaufen, mit der der Bund Kaufanreize setzen wollte. Viele Verbraucher hätten deshalb noch im Dezember zum reduzierten Preis ein neues Auto gekauft. Diese Käufer fehlten dann im Jänner.

Ungebrochen blieb hingegen der Trend zum Elektroauto. Laut KBA wurden im Jänner 16.315 Neuwagen mit Elektroantrieb zugelassen. Das waren fast 118 Prozent mehr als im Jänner des Vorjahres. Somit handelte es sich bei fast jeder zehnten Neuzulassung um ein Elektrofahrzeug.

Der deutsche Automarkt war 2020, im ersten Jahr der Coronakrise, um rund 19 Prozent eingebrochen. VDA-Präsidentin Hildgard Müller geht für 2021 vor allem ab dem zweiten Halbjahr von einer Verbesserung aus. Um 8 Prozent soll der Markt demnach wachsen mit rund 3,15 Mio. Neuzulassungen. Vom Vorkrisen-Niveau wären solche Zahlen allerdings weit entfernt. Im Jahr 2019 hatte es starke 3,6 Mio. Neuzulassungen gegeben. 2020 waren es hingegen lediglich 2,9 Mio.