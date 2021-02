Deutschland im türkisch-griechischen Konflikt in "Mittlerrolle"

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer führte Gespräche mit türkischem Amtskollegen Hulusi Akar in Berlin - "Eskalation im Mittelmeer muss vermieden werden"

Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht Deutschland im Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland im östlichen Mittelmeer in einer "Mittlerrolle". "Entscheidend ist, dass der Gesprächsfaden wieder aufgenommen wurde. Eine erneute Eskalation im Mittelmeer muss vermieden werden", so Kramp-Karrenbauer nach Gesprächen mit ihrem türkischen Amtskollegen Hulusi Akar in Berlin. Bei den Spannungen geht es auch um den Zugang zu Bodenschätzen wie Erdgas.

Die CDU-Politikerin wertete den Besuch Akars, bei dem auch schwierige Themen angesprochen worden seien, als gutes Signal. Dialog und Ausgleich zwischen den beiden NATO-Verbündeten Deutschland und Türkei seien essenziell für das Bündnis. Beide Staaten hätten ein gemeinsames Interesse an einer stabilen Südost-Flanke der NATO.

Im Verhältnis zwischen Deutschland und der türkischen Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Streit gegeben. So kam es zuletzt im November vergangenen Jahres zu Verstimmungen, als deutsche Soldaten als Teil der EU-Mission gegen Waffenschmuggel nach Libyen ein türkisches Frachtschiff durchsuchten.

Unter Erdogan verfolge die Türkei eine Außenpolitik, die die angespannte Sicherheitslage in Europa und seiner Nachbarschaft, unter anderem im östlichen Mittelmeer, im Nordirak, in Syrien, Libyen, weiter destabilisiere, so die Grünen-Politiker Claudia Roth und Cem Özdemir. "In vielen Fällen verletzt sie dabei klar das Völkerrecht. In anderen verursacht sie mindestens neue Spannungen oder verschärft bestehende", beklagten die beiden Politiker anlässlich des Besuchs.

"Dass der türkische Verteidigungsminister wie ein zweiter Außenminister agiert, zeigt die massive Militarisierung der türkischen Außenpolitik eindrücklich", so die Grünen. Sie forderten die Bundesregierung auf, alle Rüstungskooperationsprojekte und Rüstungsexporte in die Türkei auf Eis zu legen, bis eine Wende der türkischen Außenpolitik hin zu den erklärten Werten und Zielen der NATO eingetreten sei.

Es gibt aber auch Zeichen der Entspannung: Am Montag vor einer Woche nahmen die Türkei und Griechenland nach fünfjähriger Pause wieder Sondierungsgespräche zur Beilegung des Erdgasstreits im östlichen Mittelmeer auf. Zwischen den beiden Nachbarländern schwelt seit Monaten ein Konflikt um Erdgas. Im vergangenen Jahr wäre er fast militärisch eskaliert. Das EU-Mitglied Griechenland wirft der Türkei vor, in Meeresgebieten nach Erdgas zu suchen, die nach internationalem Seerecht nur von Griechenland ausgebeutet werden dürften. Nach Lesart Ankaras gehören diese Gebiete jedoch zum türkischen Festlandsockel. Sanktionspläne der EU-Staaten gegen die Türkei wurden vorerst auf Eis gelegt.