Deutschland: Inflation auch im November unter Null

Tiefster Stand seit Jänner 2015

Die Inflation in Deutschland ist im November heuer bereits zum vierten Mal unter der Nullmarke gelegen. Gedämpft von der Mehrwertsteuersenkung und stark gefallenen Energiepreisen lagen die Verbraucherpreise 0,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Die deutsche Inflation lag somit auf den tiefsten Stand seit Jänner 2015

Zum Oktober dieses Jahres gingen die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent zurück, hieß es nach den vorläufigen Ergebnissen. Bereits für Oktober, September und Juli hatte die deutsche Behörde eine negative Rate errechnet.

Die deutsche Regierung senkt die Mehrwertsteuer von Juli bis Ende 2020 vorübergehend von 19 auf 16 Prozent, um Konsum und Wirtschaft in der Coronakrise anzukurbeln. "Die Inflationsrate ist unter anderem durch die seit 1. Juli 2020 geltende Mehrwertsteuersenkung beeinflusst", hieß es dazu. Zudem sind mit der Coronakrise die Preise für Rohöl auf den Weltmärkten eingebrochen, was sich in stark gesunkenen Energiepreisen niederschlägt.

Waren verbilligten sich im November um durchschnittlich 1,8 Prozent. Dabei fielen die Energiepreise mit minus 7,7 Prozent besonders kräftig. Nahrungsmittel verteuerten sich um 1,4 Prozent und damit genau so stark wie zuletzt. Dienstleistungen kosteten um 1,1 Prozent mehr als vor Jahresfrist, wobei die Nettokaltmieten um 1,3 Prozent zulegten. Die gesamten Verbraucherpreise sanken von Oktober auf November um 0,8 Prozent.