Deutschland könnte ab 2029 mit Gesamtschulden Geld verdienen

Wenn Zinsen nicht erhöht werden - 600 Mio. Euro - 2039 wären es dann 3,1 Mrd. Euro

Sollten die Zinsen langfristig nicht erhöht werden, könnte der Bund in Deutschland ab 2029 mit seinen Gesamtschulden Geld verdienen. Für 2029 wären es rund 600 Millionen Euro, 2039 sogar 3,1 Milliarden, geht wie einer Modellrechnung des Finanzministeriums hervor, die Reuters am Mittwoch vorlag und über die das "Handelsblatt" zuerst berichtet hatte. Mit neuen Anleihen verdient der Bund dank Negativzinsen bereits Geld.

Dies wirkt sich mit jeder Emission am Kapitalmarkt stärker auf dem Gesamtbestand aus. Die Berechnungen seien allerdings mit hohen Unsicherheiten behaftet. Finanzminister Olaf Scholz will Ende März die Eckpunkte für den Haushalt 2022 vorstellen. Experten rechnen damit, dass er wegen der Folgen der Corona-Krise erneut von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse abweichen will.