Deutschland mit weiteren Einreisebeschränkungen ab Samstag

Einreise aus Großbritannien, Portugal, Irland, Brasilien und Südafrika wird drastisch beschränkt

Die deutsche Bundesregierung beschränkt ab Samstag die Einreise aus den europäischen Ländern Großbritannien, Portugal und Irland drastisch. Aus der Verordnung, die der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag, geht hervor, dass ein weitgehendes Beförderungsverbot für Personen aus diesen drei Staaten sowie Brasilien und Südafrika zunächst bis zum 17. Februar gilt.

Ausnahmen gibt es nur für Personen mit Wohnsitz oder Aufenthaltsrecht in Deutschland, die aus diesen Ländern zurückkehren, Transitpassagiere sowie einige andere Fälle wie reinen Frachtverkehr oder etwa medizinisch notwendige Flüge. Solche Fälle müssten der Bundespolizei mindestens drei Tage vorher angezeigt werden.

Die Maßnahmen sollen die Ausbreitung der in diesen Ländern verbreiteten Corona-Virus-Mutationen verhindern helfen. "Die Dynamik der Verbreitung der Varianten ist insbesondere in diesen Staaten besorgniserregend", heißt es zur Begründung. "Bei einem vermehrten Eintrag der oben erwähnten Virusvarianten-Stämmen in die Bundesrepublik Deutschland könnte es zu einem rasanten Fallzahlanstieg kommen. Die damit einhergehende, möglicherweise bedenkliche Belastung der medizinischen Einrichtungen zum Schutz der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland" sei zu vermeiden.

In der Verordnung wird darauf verwiesen, dass auch andere Staaten bereits solch drastische Maßnahmen angeordnet hätten. Das Beförderungsverbot könne auch schon vor dem 17. Februar aufgehoben werden kann, wenn der Bundestag feststelle, dass keine "epidemische Lage von nationaler Tragweite" mehr gegeben sei.