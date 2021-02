Deutschland muss Anlegern wieder etwas Zins bieten

Deutschland-Zinsen für 10-Jahres-Anleihen auf 1,477-Prozent-Tiefstand Die Zinsen für deutsche 10-Jahres-Staatsanleihen sind am Montag auf ein neues Rekordtief von 1,477 Prozent gesunken. So günstige Zinsen hatte es in den letzten Jahren für Deutschland noch nie gegeben. Österreichs Rendite für solche Papiere gingen am Sekundärmarkt auf 2,531 Prozent zurück und erreichten damit fast den bisherigen Niedrigstwert von 2,530 Prozent vom 22. September 2011.