Deutschland: Neuer Gipfel zu hartem Lockdown am 13. Dezember

Vorbereitungsgruppe soll bis Sonntag Beschlussvorschlag entwerfen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer werden einem Medienbericht zufolge am Sonntag über einen harten Lockdown bis 10. Jänner entscheiden. Wie der "Business Insider" am Mittwochabend meldete, soll eine gemeinsame Vorbereitungsgruppe bis zum 13. Dezember einen Beschlussvorschlag entwerfen. Dieser soll dann im Rahmen eines sogenannten Umlaufbeschlusses oder einer Telefonkonferenz verabschiedet werden.

Bei einem Umlaufbeschluss setzen alle Länder ihre Unterschrift unter ein Papier, kommen aber nicht persönlich oder via Telefonschaltung zusammen. Am Dienstag und Mittwoch gab es nach Angaben des "Business Insiders" hinter den Kulissen zahlreiche Gespräche der Länder untereinander. Die sieben SPD-geführten Länder sowie Thüringen und Baden-Württemberg lehnten demnach einen neuen Gipfel eigentlich ab. Nach ihrer Ansicht sind notwendige regionale Verschärfungen in Corona-Hotspots bereits jetzt möglich, wurden aber vor allem im Süden und in Sachsen und Sachsen-Anhalt aber zu lange nicht umgesetzt.

Angesichts einer neuen Rekordzahl an Corona-Todesfällen warb Merkel am Mittwoch eindringlich für weitreichende Schließungen um den Jahreswechsel, forderte aber auch kurzfristige Gegenmaßnahmen wie einen früheren Beginn der Schulferien vor den Festtagen.