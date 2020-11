Deutschland plant 2021 neue Schulden von etwa 160 Milliarden Euro

Fast 40 Mrd. Euro allein für "Corona-Unternehmenshilfen"

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz plant für das kommende Jahr mindestens 160 Milliarden Euro an neuen Schulden und damit weitaus mehr als bisher bekannt. Dabei sind unter anderem rund 39,5 Milliarden Euro als "Corona-Unternehmenshilfen" vorgesehen, wie aus einer Reuters am Sonntag vorliegenden Unterlage für den Haushaltsausschuss des Bundestags hervorgeht.

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn erhält zudem einen "Zuschuss zur zentralen Beschaffung" eines Impfstoffes in Höhe von knapp 2,7 Milliarden Euro. Wie Reuters an mehreren Stellen der Regierungskoalition aus Union und SPD erfuhr, summieren sich die zusätzlichen Ausgabenpläne im Vergleich zum Etatentwurf Ende September auf rund 70 Milliarden Euro. Damals war Scholz noch von einer Nettokreditaufnahme von 96 Milliarden Euro ausgegangen.

Zum Teil resultiert der drastische Anstieg der neuen Schulden nach Angaben aus der Großen Koalition in Berlin aus einer Verschiebung von Ausgaben von diesem in das nächste Jahr. Die für 2020 bewilligte Neuverschuldung von 218 Milliarden Euro werde daher bei weitem nicht ausgeschöpft, sagte ein Koalitionsvertreter.

"Wir haben geplant, für das Jahr 2020 und das Jahr 2021 zusammen etwas mehr als 300 Milliarden Euro aufzunehmen", sagte Finanzminister Scholz am Sonntagabend auf einer Pressekonferenz in Berlin nach dem G20-Gipfel. "Das wird auch mit leichten Modifikationen in der Perspektive so bleiben." Schon jetzt sei absehbar, "dass wir wohl nicht alles ausgeben müssen, was wir an Kreditermächtigungen für das Jahr 2022 haben" - im kommenden Jahr dafür aber mehr. Unterm Strich ändere sich nicht viel. "Der Korridor wird nicht ganz genau, aber ungefähr der gleiche bleiben", fügte der SPD-Politiker hinzu.

Größtenteils ergeben sich die Mehrausgaben aus Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Für Unternehmenshilfen werden gegenüber der bisherigen Planung nun 37,5 Milliarden Euro mehr eingeplant. Der Haushaltsausschuss legt in seiner Sitzung am Donnerstag letzte Hand an den Budgetentwurf 2021.