Deutschland streicht beim Schuldenmachen sieben Milliarden Euro ein

Finanzministerium: "Historisch sehr niedrige Zinssätze" - EZB kauft für Hunderte Milliarden deutsche Wertpapiere - De Masi: EZB macht ihren Job und hält Zinsen niedrig

Deutschland hat heuer beim Schuldenmachen dank Negativzinsen viele Milliarden eingenommen. Bei der Emission von Bundeswertpapieren zur Finanzierung des Haushalts einschließlich Sondervermögen kamen bis 3. Dezember Zinseinnahmen von rund 7,07 Mrd. Euro zusammen, geht aus einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Antwort des deutschen Finanzministeriums auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Fabio De Masi (Linkspartei) hervor.

Diese Summe ergebe sich "vor dem Hintergrund historisch sehr niedriger Zinssätze". "Der Staat verdient dank der negativen Rendite noch Geld mit dem Verkauf von Anleihen", sagte De Masi zu Reuters. Dennoch waren die Papiere gefragt: Die Gebote der Investoren übertrafen den Wert der verkauften Anleihen um rund das Zweifache. "Deutsche Staatsanleihen gehen weg wie warme Semmeln", sagte der Finanzexperte der Linkspartei dazu. "Anleger können gar nicht genug davon bekommen."

Der Bund steht bei Investoren so hoch im Kurs, da seine Bonität von allen großen Ratingagenturen mit der Bestnote "AAA" bewertet wird und die Rückzahlung damit als sehr sicher gilt. Zudem gibt es einen riesigen Markt für den Handel mit diesen Papieren, weshalb Bundeswertpapiere für Pensionsfonds, Vermögensverwalter und andere Anleger nahezu Bargeld-Status genießen. Investoren sind deshalb bereit, draufzuzahlen anstatt Zinsen zu kassieren: Die durchschnittliche Emissionsrendite aller bis 30. November begebenen Papiere lag bei minus 0,56 Prozent, so das Ministerium.

Ein Grund dafür ist auch, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in großem Stil als Käufer von Wertpapieren auftritt. Dadurch steigt die Nachfrage, was wiederum die Renditen drückt. Mit Stand Ende Oktober lag der Buchwert der über das EZB-Anleihekaufprogramm PSPP erworbenen Bestände deutscher öffentlicher Emittenten - wozu neben Bundeswertpapieren auch Schuldverschreibungen der Bundesländer und von Instituten mit Förderauftrag wie der KfW gehören - bei gut 562 Mrd. Euro. Hinzu kommen noch im Rahmen des Pandemie-Notfallankaufprogramms (PEPP) erworbene Papiere im Wert von mehr als 125 Mrd. Euro (Stand: Ende September). Ende 2019 lag der Buchwert der PSPP-Bestände noch bei knapp 528 Mrd. Euro, wahrend PEPP zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierte.

"Die EZB macht ihren Job und hält die Zinsen für alle Euroländer niedrig", sagte De Masi. "Die Zinskosten sind historisch niedrig, und die Staatsschuldenquote ist noch unter dem Niveau der Finanzkrise. Wir können aus den Schulden herauswachsen." Eine Rückkehr zur Schuldenbremse wäre daher ökonomischer Wahnsinn, ergänzte er.

Wegen der Corona-Rezession lieh sich der Bund in diesem Jahr die Rekordsumme von 406,5 Mrd. Euro am Finanzmarkt. Die Krise sorgt für enorme Steuerausfälle. Zugleich gibt die Regierung viel Geld aus, um die wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Mit den Emissionen soll die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen werden. Zugleich mussten auch noch rund 248 Mrd. Euro Altschulden getilgt werden.

Wenig Anklang findet in der Pandemie unterdessen das 2006 eingerichtete Schuldentilgungskonto, auf das Bürger Geld überweisen und so die Verbindlichkeiten des Staates senken können. Seit Ausbruch der Coronakrise in Deutschland im März bis zum 30. November beliefen sich die freiwilligen Geldleistungen auf exakt 39.899,56 Euro, so das Ministerium. Zum Vergleich: Die Schulden des Bundes lagen Ende 2019 bei rund 1,3 Billionen Euro.