Deutschland sucht Verständigung mit USA über Nord Stream 2

Verhandlungen finden bereits statt

Die deutsche Regierung strebt nach Angaben des Auswärtigen Amtes eine Verständigung mit der neuen US-Regierung über das umstrittene Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 an. Man wolle mit Washington auch über dieses Thema ins Gespräch kommen, sagte eine Sprecherin am Freitag in Berlin. Eine andere Regierungssprecherin fügte hinzu, dass Gespräche zwischen Washington und Berlin bereits stattfänden.

Eine Sprecherin des Finanzministeriums wollte nicht sagen, ob Finanzminister Olaf Scholz sein Angebot von August 2020 einer verstärkten Investition in deutsche Flüssiggas-Infrastruktur auch gegenüber der neuen US-Regierung wiederholt hat. Scholz hatte dies im August 2020 in einem Brief vorgeschlagen, falls die USA auf Sanktionen gegen Firmen verzichten, die an der Fertigstellung und dem Betrieb der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt sind.

Die USA lehnen den Bau der rund 1200 Kilometer langen Röhre mit der Begründung ab, Europa werde dadurch noch abhängiger von russischem Erdgas. Die OMV ist an der Finanzierung des Projekts beteiligt. Die Vereinigten Staaten wollen allerdings auch eigenes Gas in Europa verkaufen.