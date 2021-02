Deutschland übernahm 2020 deutlich weniger Exportkreditgarantien

Deutsche Exporte wachsen so stark wie in den 70ern - China führt Die deutschen Exporte sind im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie zuletzt in den 70er Jahren. Die Unternehmen exportierten im vergangenen Jahr Waren im Wert von 951,9 Mrd. Euro, das sind 18,5 Prozent mehr als 2009. China, das Deutschland 2009 als Export-Weltmeister abgelöst hatte, lag allerdings auch 2010 weit vor der Bundesrepublik.