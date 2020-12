Deutschland und Frankreich ermuntern Georgien zu Demokratiereformen

Konflikt um Parlamentswahl dauert seit Wochen an - Ex-Präsident Saakaschwili droht Regierung vom Ausland aus

Deutschland und Frankreich haben Georgien zu weitere demokratischen Reformen ermuntert. "Die Gesamtheit der georgischen politischen Kräfte ist sich einig, dass der Verfolgung eines Programm von Rechts- und Wahlreformen Priorität eingeräumt werden sollten", hieß es in einem am Samstag veröffentlichten gemeinsamen Schreiben. Das Parlament sei das geeignete Forum, um diese Fragen zu debattieren.

Am Freitag hatte die Opposition in der Südkaukasus-Republik sechs Wochen nach der von Protesten begleiteten Parlamentswahl die Arbeit in der neuen Volksvertretung boykottiert. In dem 150-Sitze-Parlament in der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) erschienen etwa 60 Abgeordnete nicht zur ersten Sitzung. Sie kündigten auch an, ihre Mandate niederzulegen, wie georgische Medien berichteten. Vor dem Parlament kam es zu Demonstrationen.

Die Opposition betrachtet die Abstimmung als gefälscht und fordert Neuwahlen. Internationale Wahlbeobachter hatten sie als insgesamt frei und fair bezeichnet, teilten aber auch mit, dass noch viel zu tun bleibe, um eine solide Grundlage für demokratische Wahlen zu schaffen. Auch Deutschland und Frankreich wiesen in ihrem Schreiben auf gewisse Mängel hin. Sie begrüßten hingegen die getroffenen Änderungen am Wahlsystem, nach denen erstmals abgestimmt worden war. "Die Georgier haben gezeigt, dass sie bereit sind, diese Reform zu nutzen, um den parlamentarischen Pluralismus zu stärken."

Indes drohte der frühere georgische Präsident Micheil Saakaschwili der künftigen Regierung in Tiflis mit Blick auf den Boykott: "Diese Opposition wird sehr bald als legitime Regierung des georgischen Volkes im georgischen Parlament sitzen. Das wird viel schneller geschehen, als sich viele vorstellen können", sagte er georgischen Medien zufolge. Der Oppositionspolitiker Saakaschwili, der sich in der Ukraine aufhält, ist in seiner Heimat unter anderem wegen Amtsmissbrauchs verurteilt worden und zur Fahndung ausgeschrieben.