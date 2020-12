Deutschland verlängert Corona-Hilfen für Start-ups bis Mitte 2021

Zusätzliche öffentliche Mittel für Wagniskapitalgeber - Kleinere Start-ups bekommen bis zu 800.000 Euro über Förderinstitute der Bundesländer

Die deutsche Regierung verlängert die Corona-Hilfen für Start-ups um ein halbes Jahr bis Mitte 2021. "Unser Rettungspaket geht in die Verlängerung", sagte Finanz-Staatssekretär Jörg Kukies am Freitag. Start-ups seien weiterhin hart getroffen von der Corona-Krise. Das Programm aus dem Frühjahr umfasst 2 Mrd. Euro. Mit dem Geld soll verhindert werden, dass Finanzierungsrunden für die gerade gegründeten Firmen platzen.

Größeren Start-ups soll über Wagniskapitalgeber geholfen werden. Entsprechende Fonds bekommen zusätzliche öffentliche Mittel. Kleinere Start-ups mit einem Umsatz von maximal 75 Mio. Euro, die keinen Zugang zu Wagniskapitalfonds haben, können über Förderinstitute der Bundesländer bis zu 800.000 Euro pro Unternehmen erhalten.

"Das Maßnahmenpaket wird sehr gut angenommen", sagte Staatssekretär Ulrich Nußbaum aus dem Wirtschaftsministerium. In der ersten Säule für große Start-ups sind bisher Anträge von Wagniskapital-Fondsmanagern mit einem Volumen von rund 860 Mio. Euro bewilligt worden. Damit sollen 350 Start-ups finanziert werden. In der zweiten Säule hat die Förderbank KfW mit den Förderinstituten der Länder Darlehensverträge im Umfang von 556 Mio. Euro abgeschlossen, die dann in Finanzierungen fließen können.

Wegen der Pandemie fürchten viele Start-ups um ihre Existenz. Sie haben in der Regel kaum eine Chance, durch den normalen Prüfprozess für Bank-Kredite zu kommen. Denn Start-ups haben noch keine gewachsenen Strukturen, meist keine Rücklagen und machen nur selten Gewinne. Deswegen läuft die Finanzierung über spezialisierte öffentliche und private Investoren sowie staatliche Förderprogramme.