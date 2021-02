Deutschland vor schnellerer Genehmigung für Hochspannungsleitungen

Verbund will in Deutschland wachsen Der börsennotierte Stromversorger Verbund will sein Deutschlandgeschäft weiter ausbauen. "Der deutsche Markt ist für uns genauso wichtig wie unser Heimatmarkt. Deutschland ist das größte Stromland Europas", sagte Vorstandschef Wolfgang Anzengruber am Mittwoch in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Das Unternehmen beliefere Weiterverteiler wie Stadtwerke mit Strom.