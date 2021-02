Deutschland will bis zu 50 verfolgte Weißrussen aufnehmen

Auch Kernfamilien sollen kommen dürfen

Deutschland will bis zu 50 politisch Verfolgte aus Weißrussland (Belarus) aufnehmen. Gegebenenfalls sollen auch deren Kernfamilien kommen dürfen. Das geht aus einer Auskunft des deuten Innenministeriums an den Grünen-Abgeordneten Manuel Sarrazin hervor. "Die Aufnahmen sollen zeitnah anlaufen", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über das zuvor die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte.

Dabei solle jeder Einzelfall geprüft werden, so das Innenministerium. "Wir orientieren uns dabei maßgeblich an den Bedürfnissen der Zivilgesellschaft in Belarus und der Entwicklung der Lage dort."

Belarus steckt seit der weithin als gefälscht geltenden Präsidentenwahl am 9. August in einer schweren innenpolitischen Krise. Nach 26 Jahren an der Macht hatte sich der oft als "letzter Diktator Europas" bezeichnete Alexander Lukaschenko mit 80,1 Prozent erneut zum Sieger erklären lassen. Die Demokratiebewegung des Landes sieht hingegen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja als Gewinnerin. Auch die EU erkennt Lukaschenko nicht mehr als Präsidenten an. Dieser lässt die friedlichen Proteste mit Gewalt niederschlagen. Mit dem von der Bundesregierung beschlossenen "Aktionsplan Zivilgesellschaft Belarus" könnten nun verfolgte Oppositionelle und Menschen in humanitärer Notlage leichter Visa und damit Zuflucht bekommen.

Grundlage ist eine Regelung im Aufenthaltsgesetz zur Aufnahme von Ausländern "zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland".

Der Grünen-Abgeordnete Sarrazin begrüßte die Bereitschaft zur Aufnahme. Er sagte der "Süddeutschen Zeitung" aber: "Allerdings könnte die Deckelung auf 50 bei dem Ausmaß an Repression zu kurz greifen. Sollte sich zeigen, dass mehr Menschen Schutz brauchen, erwarte ich, dass die Bundesregierung die Zahl umgehend anpasst."