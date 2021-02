Deutschlands Auslandsoscarhoffnung muss in Bayern frieren

Die Sonne Hollywoods bleibt Regisseurin Julia von Heinz derzeit coronabedingt verwehrt - Am Dienstag erste Entscheidung über Shortlist für den Auslandsoscar

Eigentlich wäre Julia von Heinz gerade viel in Hollywood unterwegs. Werbung machen für ihren Kinofilm "Und morgen die ganze Welt", deutscher Kandidat für den Auslandsoscar. Doch wegen Corona platzte die Tour. Nun wirbt die 44-Jährige via Internet für ihr Drama über eine Studentin, die mit der Frage konfrontiert wird, welche Formen des Widerstands im Kampf gegen Rechtsextremismus erlaubt sind.

Am Dienstag (9. Februar) entscheidet dann die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ob es das Werk auf die erste Shortlist geschafft hat. "Natürlich verspürt man auch einen Verlust darüber, dass man die Oscar-Kampagne nur online erlebt und nicht in Los Angeles", sagt von Heinz der dpa. "Nun sitze ich stattdessen vor dem Laptop und schaue auf den Schnee vor meinem Fenster."

Kleiner Trost: Auch vielen anderen Filmemachern geht es so. Rund 90 Länder reichen jedes Jahr Beiträge für die Oscar-Kategorie "International Feature Film" ein, 15 kommen auf die Shortlist. Insofern wird der Dienstag auch für den österreichischen Kandidaten, Ulrike Koflers Debütfilm "Was wir wollten", spannend. Und es wird weiter ausgesiebt: Am 15. März werden die fünf Nominierten für den besten internationalen Spielfilm verkündet, bevor am 25. April endlich die berühmten Goldtrophäen verliehen werden sollen.

Doch "Und morgen die ganze Welt" ist hochaktuell und greift mutig ein brisantes Thema auf, das von Heinz auch mit Blick auf ihre eigenen Erfahrungen als Jugendliche erzählt. Die Jurastudentin Luisa, hervorragend gespielt von Mala Emde, ist immer mehr in antifaschistischen Kreisen aktiv. Im Kampf gegen rechts schrecken ihre neuen Freunde auch vor Gewalt nicht zurück und Luisa muss sich entscheiden, wie weit sie selbst gehen möchte. "Dass der Film parteiisch ist und sich gegen rechts richtet, ist sicherlich richtig", so Heinz.

Die Filmbranche sieht von Heinz besonders in der Pflicht, nicht nur zu unterhalten, sondern auch mutig und unbequem zu sein. Das legt sie auch den Studierenden der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München ans Herz, wo sie mit Marcus H. Rosenmüller ("Trautmann") den Regiestudiengang leitet: "Nutzt die große Verantwortung als Filmemacher, um Gewissheiten und Rollenbilder ins Wanken zu bringen und zu hinterfragen, anstatt sie mit ihren Bildern und Erzählungen zu reproduzieren."