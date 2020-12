Deutschlands Maas: Atomabkommen mit dem Iran neu verhandeln

"Rückkehr zum bisherigen Abkommen wird nicht ausreichen"

Der deutsche Außenminister Heiko Maas fordert mit Blick auf die amerikanische Iran-Politik die Neuverhandlung des Atomabkommens mit dem Iran im Sinne einer Ausweitung auf militärische Aktivitäten der Islamischen Republik in der Region. "Eine Rückkehr zum bisherigen Abkommen wird nicht ausreichen", sagte der SPD-Politiker nach einem Vorausbericht vom Freitag dem Magazin "Spiegel".

"Wir haben klare Erwartungen an Iran", sagte Maas. "Keine Nuklearwaffen, aber auch kein ballistisches Raketenprogramm, das die ganze Region bedroht. Außerdem muss Iran eine andere Rolle in der Region spielen."

Der designierte US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, zum Atomabkommen zurückzukehren, falls der Iran mitarbeite. Das Abkommen hatten 2015 die USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland mit dem Iran abgeschlossen. Der Iran hatte Einschränkungen seines Atomprogramms und internationale Kontrollen akzeptiert. Im Gegenzug wurden Wirtschaftssanktionen aufgehoben. Allerdings kündigte der scheidende US-Präsident Donald Trump 2018 den Vertrag einseitig. Daraufhin hielt der Iran Teile der Vereinbarung nicht mehr ein.

"Es wird eine Art Nuklearabkommen Plus geben müssen", sagte Maas. Der Iran strebt eine größere Einflussnahme in der Region an. Das Land ist im syrischen Bürgerkrieg aktiv, unterstützt schiitische Milizen im Libanon sowie im Irak und ist informell mit den Rebellen im Bürgerkrieg im Jemen verbündet.