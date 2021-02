Devisen (11.00): Euro am Vormittag wenig bewegt

Aktuell bei 1,2066 Dollar - Wirtschaft im Euroraum im dritten Quartal geschrumpft

Der Euro hat sich am Dienstagvormittag gegenüber dem US-Dollar nur wenig bewegt. Kurz nach 11.00 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,2066 Dollar gehandelt, in der Früh waren es 1,2070 Dollar gewesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatten ihren Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag mit 1,2084 Dollar festgelegt.

Der Handel am Devisenmarkt verlief am Vormittag ruhig und ohne größere Impulse. Daten zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone bewegten den Euro-Dollar-Kurs erwartungsgemäß kaum. Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung hatten die Helaba-Analysten darauf hingewiesen, dass aufgrund der bereits bekannten die Wachstumsdaten aus den EU-Kernländern mit keinem größeren Markteinfluss der Zahlen zu rechnen sei.

Die Wirtschaftsleistung des Währungsraums ist in der Eurozone ist im vierten Quartal verglichen mit dem vorangegangen Jahresviertel um 0,7 Prozent gesunken, teilte das europäische Statistikamt Eurostat nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten für Oktober bis Dezember im Schnitt mit einem etwas stärkeren Dämpfer gerechnet und einen Rückgang um 0,9 Prozent erwartet.

Damit ist die starke Konjunkturerholung der Sommermonate nach dem Rekordeinbruch im Frühjahr im Zuge der ersten Beschränkungen im Kampf gegen die Pandemie beendet. Im dritten Quartal, also von Juli bis September, war die Wirtschaft der Eurozone noch um 12,4 Prozent gewachsen.

In den USA werden am Nachmittag keine marktrelevanten Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Programm stehen lediglich einige Reden von Notenbankern. Auch diesen messen die Analysten jedoch keinen marktbewegenden Charakter zu.