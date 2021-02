Devisen (11.00): Euro nach Preisdaten wenig bewegt bei 1,2025 Dollar

Eurostat-Daten zeigen Anstieg der Inflation in der Eurozone - Impulse von ADP-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag erwartet

Der Euro hat sich am Mittwochvormittag kaum gegen den US-Dollar bewegt. Gegen 11.00 Uhr notierte der Euro bei 1,2025 Dollar. In der Früh waren es 1,2040 Dollar gewesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2044 Dollar festgesetzt.

Die am Vormittag gemeldeten Konjunkturdaten aus der Eurozone wirkten sich nicht merklich im Devisenhandel aus. Veröffentlicht wurden endgültige Werte für die Einkaufsmanagerindizes einiger Länder und Preisdaten für die Eurozone. Den Eurostat-Daten zufolge ist die Inflation in der Eurozone kräftig auf 0,9 Prozent im Jänner gestiegen. Der Rückgang der Erzeugerpreise hat sich zudem weiter abgeschwächt.

Impulse könnte jetzt der am Nachmittag anstehende Arbeitsmarktbericht des privaten US-Stellenvermittlers ADP bringen. Die ADP-Daten könnten einen ersten Hinweis auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung liefern. "Nach dem Dezember-Minus wird ein kleines Plus erwartet, wobei sich an der schwierigen Gesamtsituation wenig ändert und immer noch Millionen Arbeitsplätze fehlen", schreiben die Analysten der Helaba.

Am Vortag war der Euro zeitweise unter 1,2010 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember gefallen. "Verantwortlich für die Euroschwäche dürften unter anderem die zurzeit schleppenden Impfkampagnen innerhalb des Euroraums sein", so die Helaba-Analysten. Zudem habe sich auch das Chartbild für den Euro nach den jüngsten Abgaben eingetrübt.