Devisen USA (20.50): Euro tendiert bei 1,2022 US-Dollar

Euro am Nachmittag wieder etwas höher Etwas höher gegenüber dem EZB-Richtkurs vom Montag und leichter zum Niveau von heute in der Früh zeigte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar am frühen Dienstagnachmittag. Zu den Richtwerten der anderen internationalen Leitwährungen wie Pfund, Yen und Franken tendierte der Euro stabil.