Devisen USA (21.00): Euro im US-Handel weiter wenig verändert

Aktuell bei 1,1865 Dollar - Richtungsweisende Impulse fehlen

Der Euro hat sich am Mittwoch im US-Handel nur wenig bewegt. Es fehle an richtungweisenden Impulsen, hieß es. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1865 US-Dollar gehandelt.

Im frühen Handel in Frankfurt war sie zunächst noch fast auf 1,19 US-Dollar gestiegen, bevor sie dann wieder nachgab. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1868 (Dienstag: 1,1882) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8426 (0,8416) Euro.