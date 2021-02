Devisen USA (21.15): Euro behauptet bei 1,2128 Dollar

Euro in der Früh behauptet bei 1,4035 Dollar Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gut behauptet gegenüber dem US-Dollar-Richtkurs der EZB vom Dienstag notiert. Um 9 Uhr hielt der US-Dollar gegen den Euro bei 1,4035 Dollar. Auch gegen Pfund, Franken und Yen zeigte sich der Euro wenig verändert.