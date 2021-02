Devisen USA (21.15): Euro stabil zum US-Dollar

Gemeinschaftswährung bei 1,2055 US-Dollar

Der Eurokurs hat am Montag seine Stabilisierung über 1,20 US-Dollar aus dem europäischen Geschäft im US-Handel verteidigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2055 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2025 (Freitag: 1,1983) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8316 (0,8345) Euro gekostet.

Im Blick der Finanzmärkte stand vor allem das angekündigte Konjunkturpaket in den USA in Höhe von 1,9 Billionen Dollar. US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich für das Paket ausgesprochen und Vollbeschäftigung im kommenden Jahr in Aussicht gestellt. Zuletzt haben jedoch Ökonomen auch vor einem merklichen Anstieg der Inflation gewarnt. Das große Konjunkturpaket könne zu einer Überhitzung der Konjunktur führen.