Devisen USA (21.15): Euro tendiert kaum bewegt

Euro im Frühhandel kaum verändert Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar kaum verändert gezeigt. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,3383 Dollar nach 1,3394 Dollar beim Richtkurs vom Montag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,3407 Dollar notiert. Auch gegen Pfund und Franken bewegte sich der Euro kaum.