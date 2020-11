Ruhiger Devisenhandel nach Thanksgiving

Der Euro hat sich am Freitag im Späthandel auf seinem erreichten Niveau kaum verändert präsentiert. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1960 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1922 Dollar festgesetzt. Nach dem US-Feiertag Thanksgiving am Vortag fehlten auch zum Wochenausklang die klaren Handelsimpulse.