Devisen Wien (11.00): Euro am Vormittag etwas höher

Aktuell bei 1,1977 Dollar - Europa-Daten im Fokus

Der Euro hat sich am Dienstvormittag gegen den US-Dollar noch etwas weiter steigern können. Gegen 11.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung im Bereich von 1,1977 Dollar nach 1,1965 Dollar heute Früh.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1980 Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Montag gegen 21 Uhr bei 1,1947 Dollar.

In den Fokus rückten bis dato aktuelle Konjunkturnachrichten aus Europa: So hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone im November etwas weniger als erwartet eingetrübt. Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 53,8 Punkte, wie das Institut nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren noch 53,6 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Die Verbraucherpreise im Euroraum sind weiter am fallen, wurde ferner bekannt. Die Inflationsrate betrug im November minus 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Das ist die gleiche Rate wie im Vormonat. Analysten hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet.