Devisen Wien (11.00): Euro am Vormittag etwas leichter

Der Euro ist am Montagvormittag etwas gefallen. Gegen 11.00 Uhr stand er bei 1,1873 Dollar, in der Früh war er mit 1,1884 Dollar gehandelt worden.

Somit näherte sich die Gemeinschaftswährung wieder dem Niveau vom am Freitagnachmittag von der Europäischen Zentralbank (EZB) festgelegten Referenzkurs an. Dieser lag bei 1,1870 Dollar.

Die Konjunkturstimmung unter Anlegern hat sich im November zum zweiten Mal in Folge eingetrübt. Das von dem Analyseunternehmen Sentix erhobene Stimmungsbarometer für den Euroraum fiel gegenüber dem Vormonat um 1,7 Punkte auf minus 10,0 Zähler, wie Sentix in Frankfurt mitteilte. Die Befragten bewerteten sowohl die aktuelle Wirtschaftslage als auch die konjunkturellen Erwartungen etwas schlechter.

"Die Corona-Eindämmungsmaßnahmen der Regierungen in Europa sind nicht nur für die Bürger eine menschliche Belastung, sie wirken sich auch nachteilig auf den wirtschaftlichen Erholungsprozess in der Eurozone aus", erklärte Sentix-Experte Manfred Hübner zur Umfrage unter 1.114 Anlegern.

Am Freitag hatte sich der Euro noch mit Gewinnen präsentiert und die Marke von 1,19 Dollar in den Blick genommen, schreiben die Analysten der Helaba in einer aktuellen Einschätzung zum Devisenmarkt. Der Dollar sei bis zuletzt durch das "Wahl-Chaos" in den USA belastet worden. Insgesamt dürfte sich die Lage in den kommenden Tagen aber wieder beruhigen und sich das Interesse der Marktteilnehmer wieder mehr auf fundamentale Daten und die Entwicklung der Pandemie richten, erwarten die Analysten.